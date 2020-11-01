Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может вернуться в перуанский клуб «Альянса Лима».

Об сообщает журналист Exitosa Deportes Сильвио Валенсия в эфире Informamos y Opinamos. По информации источника источника, Фарфан уже согласился вернуться в «Альянса Лима» в следующем сезоне, где он закончит карьеру игрока. Отмечается, экс-футболист «Локомотива» согласовал с перуанским клубом двухлетний контракт.

Также зивестно, что Фарфан перенесет операцию из-за травмы колена, и она будет более сложной, чем ожидало руководство клуба.

В прошедшем сезоне Фарфан из-за травмы провел только три матча в российской премьер-лиге и забил один гол. 31 июля у Фарфана закончился контракт с «Локомотивом», который не был продлен.