Поединок между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом станет главным событием турнира UFC Vegas 14.

Об этом сообщается в инстаграме UFC Russia. Изначально этот бой должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254, но его отменили из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

Отметим, турнир UFC Vegas14 состоится 15 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее в ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 12, в главном событии которого подрались ямайский боец Юрайя Холл и бразильская легенда промоушена Андерсон Силва. Бой завершился в четвертом раунде после того, как судья засчитал Андерсону Силве технический нокаут. Теперь на счету Холла 16 побед при девяти поражениях. Силва проиграл 11-й бой из 45.