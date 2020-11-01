Бывший полузащитник московских ЦСКА и «Динамо» и старший тренер юношеской команды армейцев Ролан Гусев в скором времени возглавит юношескую сборную России, составленную из игроков 2006 года рождения.

Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что 43-летний специалист покинет пост в ЦСКА.

Напомним, Гусев начал тренерскую карьеру в январе 2019 года в академии красно-синих. Он выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее стало известно, что экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юрал стал новым главным тренером «СКА-Хабаровска». Как сообщает пресс-служба ФНЛ, соглашение с 51-летним тренером подписано до конца сезона. Минувшим летом Юран со скандалом покинул «Химки»: тренера уволили после выхода в РПЛ и попадание в финал Кубка России.