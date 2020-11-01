Российские регбистки московского ЦСКА Кристина Середина и Надежда Созонова высказали недовольство высокими зарплатами футболистов.

По словам 25-летней Серединой, женщин везде немного ущемляют, но ей обидно, что в России на первом месте другой вид спорта. Она отметила, нет такого регбиста, который любит футбол, потому что на фоне того, как пашут регбисты, футбол вообще отдыхает.

«Реально! Неоправданно дорог футбол. Они не должны получать такие зарплаты!» — сказала Середина, слова которой приводит YouTube-канал «Нежный редактор».

Созонова добавила, что девушкам обидно как большим спортсменкам, так как в мире регби, хоть он и небольшой, они тоже знаменитые люди, заслуженные мастера спорта.

«Не просто так нам эти звания присваивали, а за многочисленные победы в Европе», — заявила спортсменка.