Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Сочи» над московским «Локомотивом» в 13-м туре российской премьер-лиги.

По словам Аршавина, Заболотный рвал и метал, забил красивый гол, а «Локомотив» дал отдохнуть своим лидерам перед Лигой чемпионов.

«Назвал бы победу сочинцев неожиданной, так как в последнее время они выступают не так стабильно. Скажу, что Заболотный находится в хорошей форме», – добавил Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» победил московский «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 14-й минуте встречи нападающий «Сочи» Антон Заболотный открыл счет в матче. На 40-й минуте преимущество «Сочи» удвоил Никита Бурмистров, ассистировал ему Антон Заболотный.