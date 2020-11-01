Французский полузащитник испанской «Валенсии» Жоффре Кондогбиа может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто. По информации источника, 27-летний хавбек сборной ЦАР уже прошел медосмотр для трансфера в мадридский клуб. Отмечается, «Атлетико» заплатит за Кондогбиа 11 миллионов евро, а еще два миллиона «Валенсия» получит бонусами в случае успехов футболиста в новой команде. Кроме того, 10% — от суммы возможной перепродажи игрока.

Также известно, что «Атлетико» сможет заявить Кондогбиа уже в ближайшее время, вне трансферного окна, так как месяц назад ганский полузащитник Тома Парти перешел в лондонский «Арсенал», юридически расторгнув контракт с мадридцами в одностороннем порядке.