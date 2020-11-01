Турсынбаева: Понимаю, что состояние здоровья как прежде уже не будет

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о травме спины, из-за которой ей пришлось пропустить прошлый сезон.

По словам Турсынбаевой, сейчас проблемы со здоровьем действительно есть. Она отметила, некоторое время назад у нее начала болеть спина, и сначала фигуристка не обращала на это внимание, терпела дискомфорт, однако спустя время боль начала усиливаться.

Турсынбаева добавила, что ей было очень трудно двигаться, и в результате на одной тренировке она уже не могла прыгать.

«После этого стала уделять время своему здоровью. Я около девяти месяцев наблюдалась у специалистов и проходила несколько курсов лечения. Однако решить проблему в корне пока не удается. Я понимаю, что состояние здоровья как прежде уже не будет. Максимально стараюсь беречь спину, хоть это и трудно», – сказала Турсынбаева, слова которой приводит Baige News.