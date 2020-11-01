Президент UFC Дана Уайт не планирует освобождать пояс чемпиона в легком весе, которым владеет россиянин Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

По словам Уайта, он думает, что Хабиб был на эмоциях в тот момент в ту ночь. Уайт не утверждает, что россиянин собирается на 100% сделать 30-0, но у него такое чувство, что Хабиб вернется.

Глава UFC отметил, титул Хабиба не станет вакантным, он по-прежнему чемпион. Уайт добавил, UFC не планирует объявлять титул вакантным или водить временный чемпионский пояс.

«Он чемпион, и мы дадим ему время, чтобы он понял, чего хочет. У меня хорошее предчувствие, что он вернется. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой», – сказал Уайт, слова которого приводит BJ Penn.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.