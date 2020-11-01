Турсынбаева: Тутберидзе очень требовательная, мне важно оправдать ее ожидания

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о тренировках у российского тренера Этери Тутберидзе.
По словам Турсынбаевой, спортсмены международного уровня знают, что Этери Тутберидзе – профессионал своего дела. Турсынбаева считает, что Тутберидзе очень требовательная, умеет психологически поддержать фигуриста.
Фигуристка отметила, в команде Тутберидзе очень много талантливых спортсменов, есть возможность обменяться опытом.
«Мне нравится их нацеленность на результат. Не просто времяпровождение, а установка цели и достижение ее. Я уверена, что в будущем покажу еще больше хороших результатов. Мне важно оправдать ее ожидания», – сказала Турсынбаева, слова которой приводит Baige News.
Напомним, фигуристка тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Турсынбаева является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Из-за травмы спины спортсменка не соревновалась в прошлом сезоне.
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