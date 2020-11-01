Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил телеканал «Матч ТВ» с пятилетием.

По словам Дюкова, «Матч ТВ» всегда стремится делать из спортивных событий настоящее шоу и сопровождает трансляции дополнительным интересным контентом, а также мнениями экспертов.

«Матч ТВ» уже стал частью жизни всех любителей спорта в нашей стране. Я и сам один из ваших постоянных зрителей. Всегда, если есть возможность, смотрю трансляции и аналитические программы. Кстати, не только футбольные», – сказал Дюков, слова которого приводит пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что телеканал «Матч ТВ» впервые вышел в эфир 1 ноября 2015 года. Канал был образован в результате слияния кабельной сети НТВ+ и канала «Россия-2».