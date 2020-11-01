Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы мышцы задней поверхности бедра.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, россиянин занимается по индивидуальной программе. Отмечается, для полного восстановления Головину потребуется еще около двух недель.

Также источник сообщает, что Головин вернется на поле после матча против «ПСЖ», который состоится 20 ноября.

Напомним, Головин получил травму задней поверхности бедра 30 августа в матче 2-го тура Лиги 1 против «Метца».

Ранее представитель интересов игрока «Монако» Александра Головина Олег Артемов рассказал о переговорах с европейскими клубами в летнее трансферное окно. Как сообщил Аретмов, сейчас Головин играет в «Монако», но если поступит хорошее предложение, все может закончиться неожиданно.