Итоговый турнир ATP в Лондоне будет проходить без присутствия зрителей на трибунах из-за введения в Великобритании повторного карантина с 5 ноября.

Как сообщается на официальном сайте АТР, после недавнего заявления премьер-министра Великобритании Итоговый турнир, как изначально и планировалось, пройдет без зрителей.

«Мы продолжим работать с властями страны и местными властями для обеспечения всех необходимых мер безопасности для участников и организаторов турнира», — гласит заявление на сайте.

Отметим, 50-й Итоговый турнир ATP пройдет в столице Лондоне с 15 по 22 ноября. В состав участников уже вошли российский теннисист Даниил Медведев, первая ракетка мира Новак Джокович, испанский теннисист Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, представитель Германии Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.