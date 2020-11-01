Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов стал главным претендентом на пост наставника тульского «Арсенала».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, нынешний главный тренер туляков Сергей Подпалый покинет клуб в скором времени, и Парфенов сменит его.

Напомним, ранее Дмитрий Парфенов работал главным тренером ивановского «Текстильщика», «Тосно» из Ленинградской области и екатеринбургского «Урала». Российский специалист находится без клуба с 20 июля после того, как ушел из стана «шмелей».

У руля «Тосно» Парфенов в 2018 году завоевал Кубок России, с «Уралом» в следующем сезоне дошел до финала турнира.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московских ЦСКА и «Динамо» и старший тренер юношеской команды армейцев Ролан Гусев в скором времени возглавит юношескую сборную России, составленную из игроков 2006 года рождения.