Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на турнире Ice Star в Минске.

Ученик Алексея Мишина заняла первое место по итогам двух программ, набрав в общей сумме 269,35 баллов. Второе место занял белорусский фигурист Константин Милюков, который получил от судей 236,39 баллов. На третьей строчке оказался другой россиянин, Евгений Семененко, у которого 230,68 баллов.

Отметим, на 12:30 в графике турнира стоит произвольная программа спортивных пар.

В 13:00 по мск начнутся соревнования в произвольной программе у девушек-юниорок, в 15:00 — у взрослых.

На соревнованиях женщин-одиночниц лидерство удерживает одногруппница Коляды Анастасия Гулякова, на втором месте идет Софья Самодурова, которая проигрывает Гуляковой менее балла.