Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На воскресенье, 1 ноября, еще 18 665 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 1 636 781.

У 382 873 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 10 259 россиян. Всего 1 225 673 человека в стране успешно справилось с болезнью. За последние 24 часа 245 человек скончались. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 28 235 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 5 261 новый случай. Всего в столице зафиксированы 429 409зараженных. В Московской области добавились 545 пациентов, всего — 87 366. В Санкт-Петербурге 896 новых случаев, всего — 62 272.