Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в последних матчах российской премьер-лиги.

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».

В текущем сезоне Антон Заболотный провел в составе «Сочи» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 12 ноября команда Станислава Черчесова на выезде проведет товарищеский матч против Молдавии. Затем российская сборная в гостях сыграет в рамках группового раунда Лиги наций против Турции и Сербии. Встречи состоятся 15 и 18 ноября.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Сочи» над московским «Локомотивом» и игре Заболотного.