В Подмосковье на стадионе «Арена Химки» стартовал футбольный матч между «Химками» и петербургским «Зенитом». Команды встречаются в рамках 13-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени.

После 12 туров чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице с 24 очками. В московского «Спартака», который лидирует в данный момент, 27 баллов. На второй позиции с 25 очкам расположился московский ЦСКА. «Химки» идут в группе, борющейся за выживание. У команды Игоря Черевченко девять очков и 14-е место.

Отметим, Артем Дзюба пропустит матч из-за переутомления, поскольку перенес большие нагрузки, без перерывов выступая за клуб в Российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также в составе сборной России. Тренерский штаб может дать игроку паузу, чтобы футболист смог восстановиться.

Сердар Азмун продолжает болеть ангиной, из-за этой болезни он не полетел в Дортмунд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».