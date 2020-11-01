Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел пропустит матч 13-го тура российской премьер-лиги с подмосковными «Химками».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у 23-летнего бразильца небольшое мышечное повреждение, он должен вернуться в строй к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», который состоится в среду, 4 ноября.

Отмечается, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси сдал сомнительный тест на коронавирус, в связи с чем также оказался вне заявки на встречу против «Химок». Кроме того, 24-летний аргентинец не сможет принять участия в матче с «Лацио».

Ранее стало известно, что Артем Дзюба пропустит матч из-за переутомления, поскольку перенес большие нагрузки, без перерывов выступая за клуб в Российской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также в составе сборной России. Тренерский штаб может дать игроку паузу, чтобы футболист смог восстановиться.

Сердар Азмун продолжает болеть ангиной, из-за этой болезни он не полетел в Дортмунд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».