Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе лучшим тренером страны.

По словам Черчесова, он бы отдал награду Тутберидзе, потому что у нее много титулов и воспитанников. Черчесов отметил, он не может приказывать зрителям, за кого голосовать, но лично для него важны титулы.

«Титулы решают в спорте все, а художественное обрамление не принимается. Я влюбил страну в сборную России? Вы говорите о прошлом. Теперь надо делать это сегодня и думать о завтра», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, Станислав Черчесов, Этери Тутберидзе, а также наставник «Ростова» Валерий Карпин, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий были номинированы на звание самого популярного тренера России. В голосовании в данный момент уверенно лидирует Тутберидзе, которая получила 40,6% голосов, Черчесов идет на втором месте (27.8%).