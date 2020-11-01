Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, которые обслужат матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».

Встречу обслужит французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном. Помогать Бастьену будут Хишам Закрани и Фредерик Хакетт, четвертый арбитр — Карим Абед. ВАР — Вилли Делажо, АВАР — Абдулкадир Битиген из Турции.

Отметим, матч состоится 3 ноября в Москве на «РЖД Арене».

В первых двух матчах турнира «Локомотив» набрал одно очко, сыграв вничью с австрийским «Зальцбургом» и потерпев поражение от «Баварии». В активе «Атлетико» три очка, мадридцы уступили «Баварии» и обыграли «Зальцбург». В группе А «Бавария» единолично возглавляет таблицу с шестью набранными очками.