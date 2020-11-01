В рамках 13-го тура российской премьер-лиги «Уфа» дома потерпела поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2.

В составе екатеринбуржцев дубль оформил Эрик Бикфалви, который отличился на 27-й минуте с передачи Павла Погребняка и на 39-й минуте с пенальти.

Единственный мяч у уфимцев на 62-й минуте забил Комнен Андрич с передачи Олега Данченко.

После 13 туров команда Юрия Матвеева идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков. Подопечные Рашида Рахимова занимают последнее место с шестью баллами.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет 7 ноября на домашнем стадионе против московского «Спартака», башкирский клуб одним днем ранее в гостях сыграет против «Сочи».