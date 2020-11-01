Полузащитник мадридского «Реала» Иско может стать футболистом английского «Эвертона».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, «Эвертон» уже работает над потенциальным трансфером. Отмечается, мадридский клуб не против расстаться с футболистом, а вырученные за него деньги пойдут на покупку нападающего «Пари Сен Жермен» Килиана Мбаппе.

Главным тренером ливерпульского клуба является Карло Анчелотти, который ранее работал в «Реале».

В нынешнем сезоне Иско выходил на поле пять раз, но ни один матч не провел от свистка до свистка.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Эвертон» ранее перешел хавбек «Реала» Хамес Родригес.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к турецкому нападающему английского «Эвертона» Дженку Тосуну.