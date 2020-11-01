Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о работе нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

По словам Мурзагулова, он начинает понимать, что Рахимов хочет делать с командой и во что он хочет играть. Функционер отметил, это не будет «автобус», как раньше называли «Уфу», это будет немного другой футбол.

«Думаю, что зимой мы поправим кадровую ситуацию, экономическая ситуация тоже восстанавливается, поэтому хоронить нас рановато. Мы еще «пофинтим». Да, три поражения — это неприятно, но то, что начали забивать, — радует. Андрич, которого взяли из «Динамо» Загреб, забивает почти в каждой игре, — это неплохо», — сказал Мурзагулов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги «Уфа» дома потерпела поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2.