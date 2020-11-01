Поклонники петербургского «Зенита» выбрали необычный способ поддержать свою команду во время матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Химок».

Болельщики расположились на балконах дома, расположенного рядом со стадионом, на котором проходит игра. Сообщается, что фанаты сине-бело-голубых заняли три балкона.

Напомним, что матч между «Химками» и «Зенитом» проходит без зрителей, так как все спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся при пустых трибунах.

В данный момент в матче перерыв, «Зенит» обыгрывает «Химки» со счетом 1:0.

После 12 туров чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице с 24 очками. В московского «Спартака», который лидирует в данный момент, 27 баллов. На второй позиции с 25 очкам расположился московский ЦСКА. «Химки» идут в группе, борющейся за выживание. У команды Игоря Черевченко девять очков и 14-е место.