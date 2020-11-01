Мюнхенская «Бавария» после победы над «Кельном» со счетом 2:1 в матче шестого тура Бундеслиги установила рекорд чемпионата.

За шесть стартовых туров немецкого первенства мюнхенский клуб забил 24 гола. Это рекорд Бундеслиги, ранее ни одной из команд не удавалось добиться такого результата за столь короткий срок.

В следующем туре чемпионата «Бавария» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет 7 ноября.

Ранее сообщалось, что ирландский клуб «Дандолк» установил уникальный рекорд в матче против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы. Игра прошла на стадионе «Дандолка» и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей, однако ирландцам за весь матч удалось не совершить ни одного фола. Статистические данные по нарушениям правил приводятся в «Твиттере» проекта OptaJoe.