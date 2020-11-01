В рамках 13-го тура российской премьер-лиги подмосковные «Химки» дома потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

В составе сине-бело-голубых по мячу забили Андрей Мостовой с передачи Магомеда Оздоева на 18-й минуте и Александр Ерохин с передачи Юрия Жиркова на 78-й минуте встречи.

После 13 туров чемпионата России «Зенит» идет на промежуточном первом месте в турнирной таблице с 27 очками. У московского «Спартака» столько же баллов, красно-белые располагаются на второй строчке. На третьей позиции с 25 очками расположился московский ЦСКА, но армейцы пока не провели матч с «Ротором».

«Химки» идут в группе, борющейся за выживание. У команды Игоря Черевченко девять очков и 14-е место.