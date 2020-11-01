Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления в парном катании. В прошлом году спортсменка принимала участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполняла парные элементы.

«Когда я выступала у Татьяны Александровны на шоу и была в поддержках, мне это нравилось. Но было больно. Даже у меня, подготовленной спортсменки, все болело. Поэтому я не представляю, как участники «Ледникового периода» с этим справляются», – сказала Загитова в эфире программы «Ледниковый период» на Первом канале.

Напомним, Загитова выступает в роли ведущей телепроекта, она работает в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

С декабря прошлого года спортсменка не соревнуется, после финала Гран-при-2019 она взяла паузу в карьере, но продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе.