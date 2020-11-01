Московский ЦСКА с огромным преимуществом разгромил красноярский «Енисей» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в Москве, хозяева одержали победу со счетом 109:60.

Подопечные Димитриса Итудиса завладели преимуществом уже в первой четверти и по ее итогам вели с разницей в 12 очков — 24:12. Во втором игровом отрезке армейцы увеличили свой отрыв — 55:34.

После большого перерыва ЦСКА продолжил играть на том же уровне, третья четверть завершилась со счетом 75:47. Заключительную десятиминутку армейцы провели еще более активно, доведя отрыв до 49 очков — 109:60.

Самым результативным баскетболистом в составе победившей команды стал Иван Ухов, набравший 18 очков. По 16 очков на свой счет записали Торнике Шенгелия и Семён Антонов. В составе «Енисея» лучшим стал Михаил Кулагин, набравший 21 очко.