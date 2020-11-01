Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние травмированных игроков команды.

«Что касается Малкома, то давно говорили — ждем его возвращения недельки через полторы-две, к паузе. Что касается Дриусси, то он почувствовал недомогание и не полетел с нами», — сказал Семак, слова которого приводит сайт «Зенита».

Тренер подчеркнул, что все футболисты сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Что касается иранского форварда Сердара Азмуна, Семак рассчитывает, что сегодня-завтра он приступит к индивидуальным тренировкам.

«Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре (с «Химками» — прим.). Надеемся, к следующему матчу они будут готовы», — сказал Семак.

Напомним, «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 2:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.