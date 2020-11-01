Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2020/21.

По мнению шведского спортсмена, Международный союз биатлонистов (IBU) хорошо адаптировал программу Кубка мира под нынешнюю ситуацию, объединив декабрьские этапы. Самуэльссон подчеркнул, что таким образом все переезды сократятся вдвое, и это будет реально осуществить.

«Я не думаю, что FIS сможет сохранить календарь Кубка мира, а если они это сделают, то это, если честно, кажется безответственным. IBU в этом плане намного умнее», — заявил Самуэльссон, слова которого приводит SVT.

Спортсмен добавил, что на месте лыжников чувствовал бы себя некомфортно с учетом такого графика и напряжения, который он влечет за собой.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам стартует в Руке (Финляндия) 27 ноября.