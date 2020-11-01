Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние футболистов команды, пропустивших матч с «Химками».

«У Дзюбы проблем нет. Надеемся, что и он, и Вендел сыграют с «Лацио». Азмун начал заниматься индивидуально. У Дриусси недомогание. У Мусаева мышечная проблема», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что бразильский нападающий Малком не сможет сыграть с «Лацио». Также он отметил, что не общался с наставником сборной России Станиславом Черчесовым по поводу отдыха Дзюбы.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, «Зенит» в рамках 13-го тура РПЛ на выезде обыграл «Химки» со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Андрей Мостовой и Александр Ерохин. В добавленное время хозяева отправили мяч в ворота Михила Кержакова, но гол был отменен из-за офсайда.