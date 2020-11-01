Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в сотрудничестве с Маурисио Почеттино.

«Почеттино — великолепнейший тренер. А на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если Почеттино приедет в Россию, это будет топ», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, после того, как у «Зенита» возник спад в осенней части сезона, пошли слухи о возможном увольнении Семака. Кандидатом ему на замену называют Маурисио Почеттино. По информации СМИ, «Зенит» ведет со специалистом консультации о возможности назначения на пост главного тренера.

Почеттино известен работой в английском «Тоттенхэме», который возглавлял с 2014 по 2019 год. По его руководством «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов. Также тренер работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».