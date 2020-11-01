Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял первое место на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который завершился на автодроме в Имоле.

Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас, замкнул тройку лидеров Даниэль Риккьярдо из «Рено». В шаге от пьедестала остановился российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Его партнер Пьер Гасли сошел на первых кругах из-за проблем с болидом.

Также не смогли финишировать Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Джордж Расселл («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Эстебан Окон («Рено»).

По итогам 13 гонок «Мерседес» в седьмой раз подряд завоевал Кубок конструкторов. Ближайший преследователь, «Ред Булл», лишился шансов на первое место.