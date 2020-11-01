Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Сонего, игра завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. За это время Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и взял два гейма на подаче соперника. 25-летний Сонего записал на свой счет семь эйсов, не ошибался на подаче и не смог реализовать ни одного брейка.

Для Рублёва этот трофей стал пятым в 2020 году. На старте сезона россиянин выиграл два турнира категории АТР 250 — в Дохе и Аделаиде. Затем он взял три турнира АТР 500 — в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Победа гарантировала ему попадание на Итоговый турнир, который будет проходить в Лондоне.