Мадридский футбольный клуб «Атлетико» отправился в Москву на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба в «Твиттере», показав фотографии игроков из самолета.

Матч будет проходить во вторник, 3 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, который работал на матче «Зенита» с «Брюгге». В роли его ассистентов выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Резервным судьей назначен Карим Абед. Видеопомощники арбитра — Вилли Делажо и Абдулкадир Битиген.

Напомним, «Локомотив» в предыдущих матчах Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2) и уступил «Баварии» (1:2).