Российский теннисист Андрей Рублев вышел в лидеры по числу трофеев, завоеванных в сезоне-2020. Сегодня, 1 ноября, он выиграл турнир категории АТР 500 в Вене (Австрия) и завоевал пятый титул за сезон.

Он опередил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который в этом году взял четыре турнира — Открытый чемпионат Австралии, Дубай, Цинциннати (проходил в Нью-Йорке) и Рим. Рублев выиграл два турнира АТР 250 — в Аделаиде и Дохе, а также три турнира АТР 500 — в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.

Последним представителем России, взявшим пять трофеев за сезон, был Николай Давыденко в 2009 году.

Также стоит отметить, что Рублев догнал Джоковича по количеству выигранных матчей в сезоне, теперь у обоих спортсменов этот показатель составляет 39.

Победа в Вене гарантировала Рублеву участие в Итоговом турнире, который будет проходить в Лондоне.