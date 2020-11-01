В Минске (Белоруссия) завершились женские соревнования в рамках турнира по фигурному катанию Ice Star. Победу одержала Виктория Сафонова, набравшая 200,66 балла.

После короткой программы Сафонова шла на третьем месте, но по итогам произвольной вышла в лидеры. Спортсменка выступает под белорусским флагом, ранее она представляла Россию.

На втором месте расположилась россиянка Анастасия Гулякова, лидировавшая после первого дня соревнований. Её результат по сумме двух прокатов составил 181,97 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна представительница России Софья Самодурова, набравшая 179,14. Обе фигуристки тренируются под руководством Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в соревнованиях мужчин на Ice Star победил россиянин Михаил Коляда, также тренирующийся у Мишина.