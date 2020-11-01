Российский теннисист Андрей Рублев, выигравший турнир категории АТР 500 в Вене (Австрия), квалифицировался на Итоговый турнир АТР в Лондоне.

Андрей стал седьмым игроком, гарантировавшим себе место в восьмерке участников турнира, который будет проходить в период с 15 по 22 ноября. Ранее на Итоговый турнир отобрались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Александр Зверев.

За 50-летнюю историю соревнований в них принимали участие всего пять российских теннисистов. Ранее в число участников входили Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко и Даниил Медведев. Два россиянина не играли на Итоговом турнире с 2000 года, когда в топ-8 попали Сафин и Кафельников.

Напомним, действующим победителем Итогового турнира АТР является грек Стефанос Циципас.