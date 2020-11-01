Московский ЦСКА на выезде обыграл «Ротор» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила в Волгограде на одноименной арене и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник армейцев Алан Дзагоев, отличившийся на 41-й минуте с передачи Арнора Сигурдссона.

ЦСКА мог открыть счет в самом начале матча, когда на 4-й минуте Марио Фернандес отправил мяч в нижний угол ворот. Однако защитник оказался в офсайде, поэтому гол не был защитан.

Набрав 28 очков по итогам 13 туров, подопечные Виктора Гончаренко вышли в лидеры чемпионата России. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» (27), на третьей — московский «Спартак» (27). В следующем матче ЦСКА на своем поле примет «Ростов».