Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», опередил немца Себастьяна Феттеля в личном зачете пилотов.

Сегодня, 1 ноября, Квят занял четвертое место на ран-при Эмилии-Романьи, который состоялся на автодроме в Имоле. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас, третье — Даниэль Риккьярдо из «Рено». Партнер Квята по команде Пьер Гасли сошел на первых кругах из-за проблем с болидом.

Успешное выступление позволило Квяту подняться на 13-ю позицию в рейтинге пилотов, набрав 26 очков после 13 гонок. Феттель идет 14-м с 18 очками в своем активе.

Возглавляют зачет пилоты «Мерседеса» Хэмилтон (282) и Боттас (197), уже гарантировавшие своей команде победу в Кубке Конструкторов. Замыкает первую тройку гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162).