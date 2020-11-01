Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своей площадке обыграл «Астану» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 85:52 в пользу хозяев.

Подопечные Хавьера Паскуаля завладели преимуществом уже в первом игровом отрезке и повели с отрывом в 13 очков — 17:14. К большому перерыву преимущество петербургской команды немного сократилось и составило 11 очков.

Самой успешной для «Зенита» стала третья четверть, в которой петербуржцы позволили набрать «Астане» всего шесть очков. В заключительной десятиминутке хозяева вновь оказались сильнее, итоговый счет — 85:52.

Самым результативным игроком в составе победившей команды стал Кевин Пангос, записавший на свой счет 14 очков. У «Астаны» лучший результат показал Майкл Томпсон, набравший 16 очков.