«Ювентус» в гостевом матче обыграл «Специю» в рамках шестого тура Серии А. Игра проходила в Чезене на стадионе «Ороджель – Дино Мануцци» и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе туринского клуба дублем отметился португальский форвард Криштиану Роналду, который вышел на поле впервые после того, как переболел коронавирусом. Он забил гол на 59-й минуте при счете 1:1, а затем реализовал пенальти и установил итоговый счет встречи.

Также в составе «Ювентуса» по одному мячу забили Альваро Мората и Адриен Рабьо. У «Специи» автором единственного гола стал Томмазо Побега.

Победа позволила «Ювентусу» выйти на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в шести турах. «Специя» с 6 очками занимает 15-е место. Лидером чемпионата Италии является «Милан» (16).