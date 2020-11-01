Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу на турнире категории АТР 500 в Вене (Австрия), которая гарантировала ему участие в итогом турнире АТР.

После матча спортсмен признался, что этот турнир стал для него особенным, так как его бабушка была австрийкой. Также Рублев отметил, что счастлив впервые в карьере отобраться на Итоговый турнир.

«Мне ещё так много нужно улучшить в своей игре, и как раз здесь я смог увидеть, что именно мне нужно улучшить, чтобы достичь такого уровня, чтобы быть конкурентоспособным в матчах с восьмёркой сильнейших игроков», — сказал Рублев, слова которого приводит пресс-служба АТР.

Напомним, для Рублева этот титул стал пятым за сезон и седьмым в карьере. По количеству трофеев 2020 году Андрей обошел Новака Джоковича и стал первым в туре.