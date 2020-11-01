Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ротором» в 13-м туре РПЛ, после которой армейцы единолично возглавили турнирную таблицу. Встреча проходила в Волгограде и завершилась со счетом 1:0.

После матча Гончаренко отметил, что ни одна из команд сейчас не одерживает легкие победы. Также он обратил внимание на то, что армейцы могли увеличить свое преимущество, однако не воспользовались шансами.

«В этом случае нервозность сохраняется до конца игр. Тем не менее мы довольны победой, потому что структурно хорошо смотрелись как в обороне, так и в атаке», — сказал тренер, слова которого приводит «Матч ТВ».

Также Гончаренко оценил форму полузащитника Николы Влашича.

Да, Влашич отыграл полный матч с «Ротором», но он достаточно силён физически, чтобы играть три матча в неделю», — сказал специалист.

ЦСКа набрал 28 очков и вышел в лидеры чемпионата России, второе и третье места занимают «Зенит» и «Спартак» (оба — 27).