Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что не рассчитывает на российского пилота «Альфа Таури» в следующем сезоне.

На Гран-при Эмилии-Романьи Квят занял четвертое место, однако хороший результат не поможет ему остаться в «Альфа Таури» на следующий год. Скорее всего, его заменит японский гонщик Юки Цунода, который проводит успешный сезон в Формуле-2 и входит в молодежную программу «Ред Булл».

Журналист немецкого Sky спросил у Марко, может ли Квят сегодняшним результатом вернуть себе место на следующий сезон.

«Нет. Это было очень хорошее выступление. Но оно поможет ему в будущем или позиционировать себя с прицелом на будущее», — ответил Марко.

Напомним, в личном зачете пилотов Квят поднялся на 13-е место и опередил Себастьяна Феттеля.