Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как продвигается строительство его катка в Подмосковье.

«Финишная прямая. Сегодня уже установили борта. Пошла заморозка льда. Осталось совсем чуть-чуть. И, Яна, я хочу тебе сказать: ты держишь свои обещания, сдерживаешь всегда свое слово», — сказал Плющенко на видео, опубликованном в его «Инстаграме».

Он добавил, что 3 ноября, на свой день рождения, будет кататься и первым опробует качество льда. На данный момент идет заморозка, подчеркнул Плющенко.

Кроме того, экс-фигурист рассказал, что на этом катке смогут тренироваться на только профессионалы и начинающие, но и группы детей из Московской области, которые будут заниматься бесплатно по социальной программе.

«Уверен, что для многих детей занятия фигурным катанием в Подмосковье станут огромной мотивацией в будущем и раскроют не один еще детский талант», – написал Плющенко.