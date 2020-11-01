У чемпиона мира в составе сборной Англии сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию.

«Манчестер Юнайтед», за который Чарльтон играл на протяжении 19 лет, отреагировал на эту новость.

«Мы с грустью восприняли новость об этой ужасной болезни у сэра Бобби Чарлтона. Мы продолжаем предлагать ему и его семье нашу любовь и поддержку», — гласит заявление клуба.

На данный момент Чарльтону 83 года. Он является трехкратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», также он становился бронзовым призером чемпионата Европы со сборной Англии. Он отыграл 758 матчей за «МЮ» во всех турнирах и 106 игр — за национальную команду.

Чарльтон сохранял статус лучшего бомбардира сборной Англии до 2015 года, когда его рекорд по голам за национальную команду побил Уэйн Руни. В 1958 году Чарльтон выжил в авиакатастрофе, в которой погибли 23 человека, в том числе восемь его партнеров по команде. В 1966 году Чарльтон получил «Золотой мяч» после победного для Англии ЧМ-1966.