Российский фигурист Артур Даниелян приступил к восстановлению после операции на ноге. Об этом сообщила его тренер Елена Буянова.

«После операции Артур четыре дня пробыл в Германии, потом вернулся. Сейчас приходит в себя – гипс и швы уже сняли, но пока он в лангетке», — сказала Буянова, слова которой приводит ТАСС.

Она добавила, что с этой недели Даниелян начал понемногу разрабатывать ногу, однако пока неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление.

«Он постоянно на связи с немецкими врачами, и как врачи говорят, так и делаем буквально по пунктам», – отметила Буянова.

Напомним, в прошлом сезоне Даниелян впервые выступил на взрослом чемпионате Европы и занял второе место, уступив лишь своему соотечественнику Дмитрию Алиеву.