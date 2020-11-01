Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как переболел коронавирусом, а также прокомментировал дубль в ворота «Специи» (4:1) в своем первом матче после болезни.

«Я был неподвижен. Симптомов не было, и я чувствовал себя хорошо. Теперь я вернулся к тому, что мне нравится, — к игре в футбол», — сказал Роналду, слова которого приводит Sky Sports.

Футболист отметил, что итальянский чемпионат очень конкурентный, и в этом сезоне хорошо выглядят «Милан», «Лацио» и «Наполи». «Ювентусу» нужно много работать, подчеркнул Роналду.

Футболист не пожелал отвечать на вопрос о том, почему он раскритиковал тесты на коронавирус в «Инстаграме», а затем удалил пост.

«Криштиану вернулся — это самое главное», — сказал Роналду.