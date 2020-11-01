Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о фаворитах российской Премьер-Лиги.

По итогам 13-го тура на первое место турнирной таблицы вышел ЦСКА с 28 очками, «Зенит» (27) и «Спартак» (27) идут на втором и третьем местах.

«В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали «армейцы». Это хорошая мотивация для игроков», — сказал Газзаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что ЦСКА давно не был на первом месте, и текущее лидерство станет хорошим стимулом для игроков. По мнению Газзаева, «армейцам» пора завоевать трофей.

Напомним, в 13-м туре ЦСКА на выезде обыграл «Ротор». «Зенит» в гостевом матче оказался сильнее «Химок», а «Спартак» уступил «Ростову».